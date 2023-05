Tennis-Legende Rafa Nadal kündigt Karriereende an!

Die French Open in Paris finden dieses Jahr ohne den spanischen Rekordsieger Rafael Nadal statt - und vielleicht sieht man ihn in Paris auch gar nie wieder in aktiver Rolle auf dem Court! Denn der 36-Jährige sagte am Donnerstag nicht nur seine Teilnahme heuer ab, sondern er gab auch den Fahrplan hin zu seinem Karriereende bekannt ...