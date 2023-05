Österreich: Entminungshelfer für die Ukraine?

Geht es nach Alexander Van der Bellen, soll Österreich der Ukraine bei der „Entminung ziviler Bereiche“ unter die Arme greifen. Verteidigungsministerin Tanner (ÖVP) sowie die FPÖ sind gegen diese Idee. Was denken unsere Leser? Soll Österreich noch während des Krieges Entminungshelfer in die Ukraine schicken? Was spricht dafür, was dagegen? Wir sind gespannt auf Ihre Ansichten und freuen uns auf viele Kommentare zur heutigen Frage des Tages!