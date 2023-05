Trotz Dauerregens! Weißhaidinger wirft WM-Limit

Tags zuvor hatte auch Speerwerferin Victoria Hudson gleich in ihrem ersten Saisonwettkampf in Eisenstadt mit 64,05 m das WM-Ticket für Budapest gelöst. Bei ihr betrug die Weite zur Direkt-Qualifikation 63,80 m. Also insgesamt ein hervorragender Start für Österreichs Leichtathletik in die Freiluftsaison!