So legendär war der Hallenzauber noch nie

Fix: In der Vorrunde steigt das Grazer Derby Sturm gegen den GAK! Die Hausherren kriegen es in Gruppe B mit der Austria – u. a. mit Knaller, Pfeffer, Garger, Wagner, Scharner, Grünwald und Co. stark aufgestellt – und St. Pauli zu tun. In Gruppe A prallen die Vorjahresfinalisten Kroatien und Rapid (Hoffer, Hofmann, Korkmaz, Pürk, Hiden und Co.) aufeinander, dazu kommen Admiras Legenden (mit dem aktuellen Trainer Silberberger) und Bayerns Traditionself mit Stefan Maierhofer, die vom Klub-Maskottchen begleitet werden.