Benefiz-Turnier Graz

So legendär war der Hallenzauber noch nie

Steiermark
07.12.2025 10:00
Sturm versucht, mit Ivo Vastic die wohl größte Klublegende zu aktivieren.
Sturm versucht, mit Ivo Vastic die wohl größte Klublegende zu aktivieren.(Bild: Sepp Pail)

Das Hallenfußball-Turnier der Legenden in Graz – organisiert vom Lions Club – geht heuer in seine sechste Auflage. Es dürfte die legendärste bisher werden. Mittlerweile wurden die Gruppen für den Hallenzauber, der am 27. Dezember im Raiffeisen Sportpark (Einlass ab 14, Beginn um 15 Uhr) stattfindet, ausgelost.

0 Kommentare

Fix: In der Vorrunde steigt das Grazer Derby Sturm gegen den GAK! Die Hausherren kriegen es in Gruppe B mit der Austria – u. a. mit Knaller, Pfeffer, Garger, Wagner, Scharner, Grünwald und Co. stark aufgestellt – und St. Pauli zu tun. In Gruppe A prallen die Vorjahresfinalisten Kroatien und Rapid (Hoffer, Hofmann, Korkmaz, Pürk, Hiden und Co.) aufeinander, dazu kommen Admiras Legenden (mit dem aktuellen Trainer Silberberger) und Bayerns Traditionself mit Stefan Maierhofer, die vom Klub-Maskottchen begleitet werden.

Datum: 27. Dezember 2025, Raiffeisen Sportpark Graz. Einlass ab 14, Start um 15 Uhr.

Karten: Das Turnier ist ausverkauft.

Alle Informationen zum Benefiz-Event finden Sie online unterhttps://graz.lions.at/

Auktion: Bis 14. Dezember auf aurena.at 
Ersteigern Sie Goodies wie signierte Original-Fußballdressen (ÖFB, Sturm, Bayern), Ski-Utensilien von Alpin-Stars wie Conny Hütter oder Nicole Schmidhofer, exklusive Formel-1-Kappen oder Startplätze im Charity-Match gegen die Global Kickers Toni Polster und Co. 

Die Organisatoren Andreas Cretnik (li.) und Oliver Wieser mit „Krone“-Chefredakteur Klaus ...
Die Organisatoren Andreas Cretnik (li.) und Oliver Wieser mit „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann.(Bild: Sepp Pail)
Alle helfen mit
„Sturm ist heuer wirklich stark“, befürchtet Organisator und GAK-Fan Andreas Cretnik quasi den schwarzen Angriff. Denn während die Roten neben Junuzovic, Bazina, Vukovic und Tokic auch Ex-Star Benni Akwuegbu verpflichteten, setzt Sturm auf ehemalige Primgeiger: Vastic, Haas, Leitgeb, Bodul – und sogar Jakob Jantscher werden für Gustostückerln sorgen.

Während Toni Polster, Frenkie Schinkels, Otto Konrad und die Global Kickers eine Show abziehen, steht die gute Sache im Vordergrund. Der Erlös kommt karitativen Projekten wie „Krone hilft“ oder „Licht ins Dunkel“ zugute – und auch die Fans können helfen, bei der Aurena-Auktion exklusive Goodies.

