Jamie Foxx und Tochter kündigen TV-Gameshow an

Schauspieler erholt sich in Reha-Klinik

Vorige Woche teilte Corinne Foxx auf Instagram mit, dass ihr Vater schon seit Wochen nicht mehr im Krankenhaus sei. Er erhole sich. Wie US-Medien am Montag berichteten, befinde sich Foxx derzeit in einer der führenden Reha-Kliniken in Chicago. Ein Insider plauderte zudem gegenüber der „Page Six“ aus, dass der Genesungsprozess des Hollywoodstars „sehr gut“ sei.