Tochter von Jamie Foxx wütend: „Dad erholt sich“

Gesundheits-Schock während Dreharbeiten

Foxx hatte am 12. April bei den Dreharbeiten zu seinem Netflixfilm „Back in Action“ in Atlanta eine „medizinische Komplikation“ erlitten und wurde in die Notaufnahme gebracht. Seither wurde er nicht mehr gesehen und Freunde baten die Öffentlichkeit: „Betet für Jamie“.