Fallen bald russische Linienflugzeuge vom Himmel?

Unzureichender Sauerstoff an Bord

Ein weiterer Angestellter berichtete, dass im Jahr 2022 ein Pilot nicht dokumentiert hätte, dass nicht ausreichend Sauerstoff in der Maschine vorrätig gewesen sei. Sauerstoff wird benötigt, wenn beispielsweise ein Druckverlust in der Kabine auftritt oder für die medizinische Notfallversorgung. Stattdessen flog er noch von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Moskau und meldete den Mangel erst dann. Früher wäre er nach so einem Fehlverhalten sofort entlassen worden, schilderte der Insider.