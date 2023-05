„Ja, Russland spürt die Sanktionen!“

Vor allem durch die Exportverbote für Halbleiter seien „ganze Industriebereiche in Russland in Schwierigkeiten geraten“. Das elfte Sanktionspaket der EU, das „Parallelimporte“ - also Umgehungswege - verhindern will, werde auch noch Probleme bereiten. „Dann wird es für Russland sehr, sehr schwer“, sagt Mangott.