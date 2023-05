Darum schlich sich Lionel Messi in Barcas Kabine

Und irgendwie war er auch nach dem Meisterstück unter Trainer Xavi Hernandez ziemlich präsent. „Messi ‘schleicht sich‘ in die Umkleidekabine von Barça“, schrieb „Mundo deportivo“, nachdem der Name des 35 Jahre alten argentinischen Weltmeisters auch in der Kabine gefallen war: Barcelonas uruguayischer Abwehrspieler Ronald Araujo hatte ihn angeblich während eines Tik-Tok-Videos erwähnt.