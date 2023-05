Espanyol Barcelona - FC Barcelona ab 21 Uhr LIVE

Der FC Barcelona peilt die insgesamt 27. Meisterschaft an, gleichzeitig die erste seit vier Jahren und die erste in der Amtszeit von Trainer Xavi. Mit dem seit November 2021 amtierenden Ex-Welt- und Europameister gewannen die Katalanen bisher nur den spanischen Supercup in diesem Jahr. In der Champions-League kam in der laufenden Spielzeit schon nach der Gruppenphase das Aus, danach scheiterte man in der Europa League an Manchester United. Im Cup war Real Madrid eine zu hohe Hürde.