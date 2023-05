Weltranglistenerster: Alcaraz löst Djokovic ab

Der Spanier Carlos Alcaraz ist mit einem Sieg ins ATP-1000-Turnier in Rom gestartet und wird nach dem Masters wieder die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste sein. Nach einem Freilos bezwang der 20-Jährige am Samstag in der zweiten Runde seinen Landsmann Albert Ramos Viñolas mit 6:4,6:1. Alcaraz zog bereits durch sein Antreten in Rom im ATP-Ranking an Novak Djokovic vorbei.