Buch über Josef F. auch im Ausland Verkaufserfolg

„Unzählige Journalisten aus dem Ausland haben mich in den vergangenen Wochen kontaktiert, um Neues über meinen Mandanten zu erfahren“, so Wagner. Darum habe sie sich letztlich dazu entschlossen, das Buch über ihn in die englische Sprache übersetzen zu lassen; von Monika Schulz, einer gerichtlich beeideten Dolmetscherin aus Wien. Ab sofort ist „The Abysses of Josef F“ beinahe weltweit per Amazon erhältlich.