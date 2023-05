Keine Angst, Schuppenflechte ist nicht ansteckend!

Bei etwa 40 Prozent der an Schuppenflechte Erkrankten sind weiters Finger- und Fußnägel betroffen, was sich in Flecken, Grübchen und Verfärbungen bemerkbar macht. Jeder Dritte hat auch Psoriasis-Arthritis mit Gelenksschmerzen und -schwellungen. Für manche ist die Erkrankung nur lästig. Andere fühlen sich in ihrer Lebensqualität stark beeinträchtigt und ausgegrenzt. Leidet die Psyche, kann das zu Depressionen und Angststörungen führen.