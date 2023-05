Google: KI-Chatbot Bard kommt auch nach Europa

Google wird seinen KI-Textroboter Bard auch in der EU auf den Markt bringen. Das kündigte Konzernchef Sundar Pichai am Donnerstag in Mountain View an. Am Vortag hatte Google auf der Entwicklerkonferenz I/O eine Liste von 180 Ländern vorgelegt, in denen der ChatGPT-Konkurrent kurzfristig angeboten werde. Auf der Liste standen aber keine EU-Mitgliedsstaaten.