Das nächste Italientief lauert an Tirols Grenzen

20 Grad am Samstag

Und die Temperaturen steigen wieder in Bereiche, die der Wonnemonat an sich erhoffen ließe. Zwischen 13 und 18 Grad Höchstwerte wird es in Tirol geben, am Samstag dürften sie abermals höher liegen, mit 20 Grad im Inntal rechnet Matella. Am Samstag sollte zudem die Sonne engagierter zwischen den Wolken hindurchscheinen. Das Verlassen des Hauses ohne Regenschirm könnte sich jedoch rächen, denn speziell am Nachmittag gibt es einige Schauer und Gewitter.