5 Ursachen, warum nun die US-Grenze gestürmt wird

Spätestens mit dem Ankauf großer mexikanischer Gebiete im Jahr 1859 nahm der Konflikt zwischen den USA und Mexiko so richtig Fahrt auf. Für 10 Millionen US-Dollar wechselten damals rund 77.700 Quadratkilometer in den Besitz der US-Regierung. Seither überquerten weit über 12 Millionen Migranten die Grenze Richtung Süden, mindestens ebenso viele Waffen den Weg in die andere Richtung.