Florenz - Basel und West Ham - Alkmaar ab 21 Uhr

Zwei Hammers träumen von Prag

Eine Heimkehr in die alte Heimat peilen das West Ham-Duo Vladimír Coufal und Tomáš Souček an, beide spielten früher in ihrer Heimat für Slavia Praha, in dessen Stadion das Finale ausgetragen wird. Letzte Saison scheiterten die Hammers im Halbfinale der Europa League an Frankfurt, jetzt will man mindestens einen Schritt weiter gehen. „Wir stehen jetzt das zweite Jahr in Folge in einem Europapokal-Halbfinale“, sagt Souček. „Letztes Jahr haben wir es nicht ins Finale geschafft, hoffentlich machen wir das jetzt besser, vor allem, weil wir dann in Prag spielen würden.“