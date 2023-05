Wasserstoff: Millionen-Anlage ist erst der Anfang

Mehr als 30 Kilometer liegen zwischen den südsteirischen Gemeinden Gabersdorf und St. Martin im Sulmtal. Auf dieser Strecke wird derzeit ein zukünftiger Weg für die Energieversorgung getestet: In Gabersdorf erzeugt eine Pilotanlage der Energie Steiermark mithilfe großflächiger Sonnenkollektoren grünen Wasserstoff, dieser wird dann per speziellen Tankwagen zur Wolfram Bergbau und Hütten AG in St. Martin transportiert - zweimal war das schon der Fall. Beim Industrieunternehmen soll mit dem Wasserstoff die Menge an benötigtem Erdgas deutlich reduziert werden.