James Harden führt 76ers zu Ausgleich gegen Boston

Die Philadelphia 76ers haben in der 2. Play-off-Runde der National Basketball Association (NBA) gegen die Boston Celtics in der „best-of-seven“-Serie den 2:2-Ausgleich geschafft. Das Team um James Harden gab zwar am Sonntag im Schlussviertel einen 16-Punkte-Vorsprung aus der Hand, gewann nach Verlängerung aber hauchdünn 116:115.