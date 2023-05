3x3-Basketball-WM: Unterstützung auf ganzer Linie

Auf den Schienen vor dem Rathaus - und auf allen anderen Linien in Wien - dreht bereits eine Straßenbahn ihre Runden, die für die 3x3-WM wirbt - und die Partnerschaft mit Hauptsponsor win2day deutlich zeigt. „Diese Bim fährt durch ganz Wien“, erklärt Johannes Wiesmann, Geschäftsführer von Basketball Austria. Auf ganzer Linie ist auch die Unterstützung von win2day: „Für den österreichischen Basketball ist diese Partnerschaft ein Glücksfall“, so Wiesmann, „weil sie die gesamte Bandbreite mit Herren- und Damen-Superliga sowie allen Nationalteams - egal ob in der Halle oder 3x3 - abdeckt.“