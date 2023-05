Ofner: Viertes Challenger-Finale im Jahr 2023

Sebastian Ofner ist am Samstag zum insgesamt vierten Mal in dieser Saison nach Teneriffa, Antalya und Zadar ins Endspiel eines ATP-Challengerturniers eingezogen. Der 26-jährige Steirer besiegte in Prag im Semifinale den Slowaken Lukas Klein mit 7:6(4), 0:6 und 6:3.