Nächster Bayern-Star lädiert! Tuchel schlägt Alarm

Für Bayern München stehen in der deuschen Bundesliga noch vier Endspiele am Programm. Im Titel-Zweikampf mit Borussia Dortmund sind Ausrutscher nun verboten, Nervenstärke ist gefragt. Beim Duell mit Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) muss Thomas Tuchel jedoch gleich auf acht Spieler verzichten.