Dreister Geldtaschendieb flüchtete mit der S-Bahn

Ein frecher Dieb trieb am Mittwochnachmittag im Tiroler Wipptal sein Unwesen: Nachdem der zunächst unbekannte Täter in einem Supermarkt in Matrei am Brenner eine Geldtasche aus einem Einkaufswagen gestohlen hatte, lief er davon und flüchtete mit der S-Bahn in Richtung Steinach. Beim dortigen Bahnhof klickten schließlich die Handschellen.