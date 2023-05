ManCity erobert Tabellenführung von Arsenal zurück

Liverpool festigt den fünften Rang

Liverpool hielt unterdessen den kleinen Traum von einem Platz in der Champions League am Leben. Die „Reds“ feierten mit einem 1:0 (0:0) gegen Fulham den fünften Sieg in Serie und verkürzten den Abstand auf den Tabellenvierten Manchester United auf vier Punkte. Die Mannschaft von Jürgen Klopp hat allerdings zwei Spiele mehr ausgetragen, dafür festigte sie dank eines Elfmeter-Tores von Mohamed Salah (39.) den fünften Rang.