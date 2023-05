Ausflug von Messi beendet teures Missverständnis!

Strafe als Endpunkt eines teuren Missverständnisses

Die interne Sperre platzt in eine heikle Phase. Zum einen laufen Verhandlungen mit PSG, zum anderen soll es ein irrwitziges Angebot von Al-Hilal geben, auch Barça macht sich Hoffnungen. Die Strafe als Endpunkt eines teuren Missverständnisses. Sportlich verpasste Paris den Triumph in der Champions League, der Argentinier geriet in die Kritik, sogar Pfiffe von PSG-Ultras gab es.