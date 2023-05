Milan-Fans bringen Italo-Hit zurück in die Charts

Platz eins in Italien und Frankreich, Platz zwei in der Schweiz und Siebenter in Österreich - zudem mit Platin ausgezeichnet. Ricchi e Poveri stürmten mit ihrem Pop-Klassiker „Sara perche ti amo“ 1981 europaweit die Charts. Nun deutet alle auf ein Comeback des Italo-Hits hin - und verantwortlich dafür ist mit AC Milan ein Fußballklub.