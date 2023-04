15 Jahre! Barca-Juwel bricht 101-Jahre-Rekord

Ja, der FC Barcelona darf wieder auf ein wahres Wunderkind hoffen. Yamal kickt normaleise in der A-Jugend der „Blaugrana“. Profi-Cheftrainer Xavi wechselte den Jungspund aber am Samstag in der Liga-Partie gegen Betis in der 83. Minute ein. Damit ist der Flügelspieler der jüngste Debütant in der Klubgeschichte. Bis dahin hatte den Rekord ein gewisser Armand Martínez Sagi gehalten. Aufgestellt am - kein Scherz! - 2. April 1922, also vor 101 Jahren. Er war damals 15 Jahre, elf Monate und fünf Tage alt. Yamal dagegen zählte am Samstag erst 15 Jahre, neun Monate und 16 Tage. Was für eine Ansage!