SP-Chef fordert saftige Strafen für Klima-Kleber

Sie sorgen seit Wochen für Aufsehen und Verärgerung unter der arbeitenden Bevölkerung. Die Rede ist von den Klima-Aktivisten, die sich in den morgendlichen Stoßzeiten auf stark frequentierte Straßen kleben und das öffentliche Leben regelmäßig temporär zum Erliegen bringen. Auch den öffentlichen Verkehr, den sie scheinbar propagieren. In der Sache mögen sie ja recht haben, aber es stellt sich die Frage, ob es ihnen wirklich um die Sache geht. Denn das von ihnen geforderte Tempo 100 auf den Autobahnen ist in Tirol dank IG Luft längst Realität. Und dass sich einige Aktivisten bemüßigt fühlten, sich beim Wien-Marathon anzukleben, nährt den Verdacht, dass es hier doch mehr ums Inszenieren als um die Sache geht. Warum blockiert man sonst 40.000 Menschen, die sich laufend durch eine Stadt bewegen?