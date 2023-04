Aktivisten legen wieder Verkehr in Innsbruck lahm

Unterstützung von Wissenschaftlern

Gefordert werden einmal mehr Tempo 100 auf allen österreichischen Autobahnen und ein Stopp aller neuen Bohrungen nach Gas und Öl gefordert. Unterstützt wurden die Aktivisten von einer Gruppe Wissenschaftler der Scientists for Future, die zum wiederholten Male ihre Solidarität mit den Klimaprotesten zum Ausdruck brachten. „Seit 30 Jahren ist es klar, dass die Verbrennung fossiler Brennstoffe in eine Klimakatastrophe führt. Ich werde nicht länger tatenlos zusehen, wie es in Europa immer heißer wird, Flüsse austrocknen und die Wälder abbrennen. Schließlich habe ich vier Kinder, die auch ein Recht auf ein gutes Leben haben“, erklärt Naturwissenschaftler und Ingenieur Georg Partsch (56), der sich in Innsbruck am Protest beteiligte.