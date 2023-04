Verärgerter Max Verstappen: „Damit muss ich leben“

„Das Risiko ist zu groß, bei einem Unfall den Wagen zu beschädigen, was den Einsatz am Sonntag kompromittieren könnte. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass das zusätzliche Qualifying ein wenig das Chaos erhöht. Aber brauchen wir das hier wirklich?“, kritisiert Verstappen. Der Grand Prix von Aserbaidschan sei ohnehin schon chaotisch genug, wieso er dann auch am Samstag um Punkte fahren soll, kann der 25-Jährige nicht so richtig nachvollziehen.