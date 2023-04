Kein Bock! Horner hält Verstappen-Aus für möglich

Horner schließt einen Abschied seines Star-Piloten jedenfalls nicht aus. „Max ist sein eigener Herr und er ist sehr, sehr stark in seiner Meinung und in seiner Einstellung zu dem, was er in seinem Leben tun möchte“, erklärte der Brite gegenüber Sky. Bis 2028 ist Verstappen noch vertraglich an Red Bull gebunden, ob er danach weitermachen wird, wird sich zeigen. Vorerst gilt für den 25-Jährigen nur die Titelverteidigung - auch wenn er dafür Sprints in den Kauf nehmen muss.