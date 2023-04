Paukenschlag! Formel-1-Teamchef Tost hört auf

„Ich möchte mich bei Dietrich Mateschitz bedanken, dass er mir die unglaubliche Möglichkeit gegeben hat, in den vergangenen 18 Jahren Teamchef der Scuderia Toro Rosso und der Scuderia AlphaTauri zu sein“, wurde Tost in einer Mitteilung zitiert. „Es war ein echtes Privileg, das Team über einen so langen Zeitraum zu leiten und eine große Freude, mit so vielen motivierten und fähigen Menschen zusammenzuarbeiten, die meine Leidenschaft für die Formel 1 teilen.“