Babbel: „Auch Hoeneß machte nicht alles richtig“

„Ich kann das ,mia san mia‘ nicht mehr hören“, schnaufte Babbel in der Servus-TV-Sendung „Sport und Talk im Hangar-7“. „Wenn ich an die Ansprachen von Uli Hoeneß denke. Bayern München ist erfolgsbesessen. Da gibt es keinen Kuschelkurs, sondern maximale Schärfung auf Erfolg. Jetzt ist Kahn im Bayern-Modus. Das gefällt mir sehr gut. Oliver Kahn so an den Pranger zu stellen, finde ich nicht richtig. Er ist jetzt das zweite Jahr da. Uli Hoeneß hat zu Beginn auch nicht alles richtig gemacht. Da hat es aber niemanden interessiert, weil nicht so viele Journalisten da waren. Jetzt ist das viel schwieriger. Jede Kleinigkeit kommt durch Social Media heraus. Es ist sicher jetzt viel schwieriger, die Position auszuführen. Aber er gewinnt an Profil, das gefällt mir.“