Matthäus spricht von brisantem Telefonat über Kahn

„Heute Morgen ist der Name von Oliver Kahn bei mir am Telefon genannt worden und dass seine Position ganz bestimmt nicht mehr die sicherste ist“, so der TV-Experte. Mit wem er sich unterhalten hatte und was dabei herausgekommen ist, verriet der 62-Jährige allerdings nicht. Öffentlich hatte sich Klub-Präsident Herbert Hainer zuletzt vor Kahn gestellt, Berichten zufolge soll ein Rauswurf des ehemaligen DFB-Nationalteamgoalies jedoch bereits seit mehreren Monaten im Raum stehen. Weiß Matthäus mehr, als er zugibt?