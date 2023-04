„Es ist fast unmöglich, nicht abgehoben zu werden“

Trotz all der Erfolge, die Hamilton in den letzten Jahren und Jahrzehnten bejubeln durfte, ist er fest davon überzeugt, immer noch derselbe Mensch zu sein. „Ich bin immer noch in Kontakt mit meinem inneren Kind. Ich bin immer noch das Kind, das mit acht Jahren Weltmeister werden wollte, das zu Ron Dennis ging und ihm sagte, dass es eines Tages der beste Fahrer der Welt sein würde. Und ich denke, dafür bin ich wirklich dankbar“, so das Karriere-Resümee des Mercedes-Piloten.