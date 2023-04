NBA-Hauptrundensieger droht frühes Play-off-Aus

Hauptrundensieger Milwaukee Bucks droht in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga (NBA) das schnelle Aus. Das beste Team der regulären Saison verlor am Montagabend (Ortszeit) in der ersten Runde das vierte Spiel bei den Miami Heat mit 114:119 und liegt in der best-of-seven-Serie bereits mit 1:3 zurück.