EU-Staaten bei Digitalisierung von Schulen säumig

Die EU-Staaten nutzen EU-Fördermittel für eine bessere Digitalisierung von Schulen nicht effizient genug. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Bericht des Europäischen Rechnungshofs (EuRH) hervor. Die Mitgliedsländer würden bei der Nutzung der Mittel nicht strategisch genug vorgehen, heißt in einer Aussendung. Die EuRH-Prüfer untersuchten dabei im vergangenen Jahr die Fortschritte in sechs EU-Staaten, darunter auch in Österreich.