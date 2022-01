Pandemie beschleunigte Digitalisierung an Schulen

Nur jede zehnte Schule mit digitalen Dienstgeräten

In Österreich war im Sommer 2021 der Studie zufolge nur jede zehnte Schule mit digitalen Dienstgeräten für alle Lehrer ausgestattet, an zwölf Prozent der Standorte war die Anschaffung geplant. Zum Vergleich: In der Deutschschweiz gaben 61 Prozent der Schulleiter an, dass alle Lehrer über mobile Dienstgeräte verfügen. In Deutschland waren es 48 Prozent. Vor allem in Deutschland war der Befragung zufolge während der Pandemie aufgerüstet worden: Hier gaben rund 40 Prozent der Schulleiter an, seit Pandemiebeginn mobile Dienstgeräte angeschafft zu haben.