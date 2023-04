Italiens Königsenkel kauft zweiten Fußballklub

Prinz Emanuele Filiberto von Savoyen, Enkel des letzten italienischen Königs Umberto II., investiert in das Fußballgeschäft. Seine mit dem Namen „Casa Reale“ (Königshaus) gegründete Holding hat den süditalienischen Viertligisten Real Aversa erworben, teilte der Klub am Montag mit. Der Verein befindet sich seit längerer Zeit in finanziellen Schwierigkeiten.