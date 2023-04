Euregio fördert mit Initiative Unternehmerinnen

Auf Auswahlverfahren folgt Kurs, dann Preisverleihung

„Territoriale Entwicklung: Die Dimension der Frauen“ besteht aus drei Teilen. In der ersten Phase prüft eine Kommission mit Mitgliedern der drei Euregio-Gebiete die Bewerbungen der Unternehmerinnen auf Zulässigkeit und Förderwürdigkeit. Wer diese erste Phase besteht, darf zwischen Ende Mai und Mitte Oktober an einem kostenlosen Kurs teilnehmen, in dem Kenntnisse in den Bereichen Unternehmensgründung und -führung sowie Management vermittelt werden.