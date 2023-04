„Ein Wahnsinn! Am besten, wir spielen gar nicht“

„Über Grenzen gehen“

Der Kader ist also groß genug, ob die Qualität für Kühbauers LASK reicht, wird man sehen. Zumal Barisic weiter planen muss. Am Mittwoch kommt Salzburg, dann steigt das Cup-Finale in Klagenfurt gegen Sturm. Alles binnen acht Tagen. „Da brauchen wir die richtige Balance“, so Barisic. „Nur ans Limit gehen wird nicht reichen, wir müssen über unsere Grenzen gehen."