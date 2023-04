LIVE: Thiem verliert den ersten Satz gegen Fritz

Thiem setzte sich am Freitag in der Fortsetzung der am Donnerstag Mitte des zweiten Satzes wegen Dunkelheit abgebrochenen Partie gegen Hüsler mit 5:7,6:4,6:4 durch. Zeit zum Durchschnaufen blieb aber nicht. Gegen den 25-jährigen Fritz lag Thiem vor der Freitag-Partie im Head-to-Head mit 3:1 voran. Zum bisher letzten Mal trafen die beiden in der Runde der letzten 32 bei den Australian Open im Jahr 2020 aufeinander, als Thiem als Viersatzsieger aus der Partie heraus ging.