US-Politiker: Taiwan „bis unter Zähne“ bewaffnen

Die Simulation eines chinesischen Angriffs auf Taiwan durch den US-Kongress hat einem Abgeordneten zufolge die Notwendigkeit gezeigt, die Insel „bis an die Zähne“ zu bewaffnen. Das Kriegsspiel war am Mittwochabend von einem Ausschuss des Repräsentantenhauses in Zusammenarbeit mit der Denkfabrik „Center for a New American Security“ vorgenommen worden.