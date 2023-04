Pferd galoppierte über italienische Autobahn

Der Anblick auf der Autobahn in Neapel war doch recht ungewöhnlich. Verdutzte Autofahrerinnen und Autofahrer zückten ihr Handy, machten Fotos und Videos. In den sozialen Medien verbreiteten sich die Aufnahmen rasant. Das ausgebüxte Pferd schlängelte sich zwischen den Autos durch und lief laut italienischen Medien rund fünf Kilometer am Stück. Es hastete sich zwischen den stehenden Pendlerinnen, Pendlern und Arbeitenden in der Hauptverkehrszeit ab.