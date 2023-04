Alaba-Verletzung sorgt bei Real Madrid für „Alarm“

Alaba besser als Messi

Alabas bisherige Bilanz in der Königsklasse (siehe Grafik) zeigt seine Klasse. Ein Statistik-Detail ist besonders bemerkenswert. Als Abwehrspieler erhielt der Ex-Austrianer in 112 Spielen in der Königsklasse keinen Platzverweis und nur sieben Gelbe Karten - davon drei in der Saison 2011/12.