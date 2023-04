Nach Bombendrohung: Drei Schülerinnen verurteilt

Zwei Schulbuben überfallen eine Bäckerei. Ein 14-Jähriger bedroht andere Menschen mit einer Waffe in der Hand. Ein 15-Jähriger als Räuber. Bombendrohungen in Schulen lösen Angst und große Polizeieinsätze aus. Zu viele Kinder und Jugendliche werden derzeit in Kärnten straffällig. Eine Entwicklung, die Sorge machen sollte - oder ist die Fülle an Meldungen nur ein Zufall?