Sie erraten nie, was dieser Läufer in Wien plant

Seinen 100. Marathon absolvierte Emin da Silva in Wien in der ursprünglichen Art und Weise. Danach absolvierte er bei Österreichs größtem Laufspektakel den Halbmarathon im Salsa-Schritt. Vergangenes Jahr hüpfte er beim Vienna City Marathon die 42,195 km in 6:18 Stunden auf einem Bein. Für heuer hat sich der 50-Jährige folgende Grenzerfahrung ausgedacht: den Halbmarathon rückwärts auf einem Bein unter 3:30 Stunden hüpfen.