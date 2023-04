Negativrekord für Chelsea-Coach Frank Lampard

Negativrekord

Unter Lampard unterlagen die Londoner in der Premier League mit 0:1 bei den Wolverhampton Wanderers und mit 1:2 gegen Brighton & Hove Albion. Gegen Real Madrid verlor Chelsea im Hin- und Rückspiel jeweils 0:2. Das Rückspiel gegen Real war bereits das 18. Saisonspiel ohne Chelsea-Tor. Eine solche Negativserie erlebten die „Blues“ zuletzt in der Saison 1980/81. Vier Niederlagen in Serie kassierte Chelsea zuletzt im November 1993. Einen schlechteren Start als Lampard erlebte noch kein Chelsea-Trainer.