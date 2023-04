Aufregung um Anreiseverbot für Basel-Fans in Nizza

Im Fußball-Europacup gibt es erneut Aufregung um ein Fan-Verbot. Die Anhänger des Schweizer Clubs FC Basel dürfen am Donnerstag nicht zum Viertelfinal-Rückspiel der Conference League bei OGC Nizza anreisen. In der am Mittwoch veröffentlichten Anordnung des französischen Innenministeriums hieß es, es gebe ein echtes und ernstes Risiko von Zusammenstößen zwischen Fans beider Mannschaften.