Nizza-Bürgermeister will keine Basel-Fans in Stadt

Auch in der Schweiz sind die Anhänger des FC Basel zuletzt negativ aufgefallen. Bei Ausschreitungen nach dem verlorenen Cup-Halbfinale gegen Young Boys Bern wurden in der Vorwoche rund um den Basler St. Jakob Park vier Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma schwer verletzt. Am Donnerstag findet in Basel das Hinspiel des FCB gegen Nizza statt.